PORTRET. “Freddie zou van hem houden, maar hem ook een beetje haten”: Adam Lambert, de nieuwe frontman van Queen

Film Ryan Gosling over outfits die hij draagt als Ken: “Het lijkt wel een droom, of was het een nachtmer­rie?”

Acteur Ryan Gosling (41) zal Ken spelen in de nieuwe film ‘Barbie’. Op de film is het nog wachten tot volgende zomer, maar de beelden vanop de filmset worden nu al gretig gedeeld. Tijdens de promo voor zijn nieuwe film ‘The Grey Man’ krijgt Gosling er regelmatig vragen over. “Ik weet niet over welke foto’s je het hebt”, zegt de acteur al lachend tijdens een interview. “Als ik neonkleurige outfits aanhad en aan het rolschaatsen was, zou ik het me herinneren.”

12:30