PORTRET. ‘Eeuwig jonge’ Betty White sterft net voor 100ste verjaardag: “Ik ben niet gemaakt om in m’n zetel weg te kwijnen”

Britney Spears' verloofde Sam Asghari heeft auditie gedaan voor de 'SATC'-re­boot 'And Just Like That…'

Sam Asghari (27), de verloofde van Britney Spears (40), heeft auditie gedaan voor de ‘Sex and the City’-reboot ‘And Just Like That…’. De vriend van de zangeres had zijn zinnen gezet op de rol van Travis, de fysiotherapeut van Carrie, maar uiteindelijk kozen de makers voor iemand anders.

30 december