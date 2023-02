PORTRET. Dit is Lewis Capaldi, de koning van de zelfspot: “Ik ben een kleine, mollige loser die alleen maar muziek kan maken”

Celebrities ‘Pretty Little Li­ars’-actrice Lucy Hale openhartig over eetstoor­nis en alcoholmis­bruik: “Ik stond 30 keer per dag op de weegschaal”

“Ik probeer al sinds mijn 20ste om te stoppen met drinken. Ik ben nu 33.” Lucy Hale, die bekend geworden is dankzij haar rol als Aria in ‘Pretty Little Liars’, heeft zich in de podcast ‘The Diary Of A CEO’ uitgesproken over haar eetstoornis en alcoholverslaving. “Aan jezelf werken, vraagt tijd.”