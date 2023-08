PORTRET. “Dapper? Dat klinkt alsof ik mij zou moeten schamen”: dit is Lizzo, die wereldwijd onder vuur ligt

CELEBRITIES Brusselse Morgane ontmoet The Weeknd in Parijs: “Hij stapte speciaal voor mij uit de auto”

Morgane Hutse (26) uit Brussel beleefde het weekend van haar leven dankzij Abel Tesfaye (33), beter bekend als The Weeknd. Afgelopen zaterdag zakte ze af naar Parijs voor de ‘After Hours Til Dawn’-show. En tot haar grote verbazing kon ze de Canadese zanger zelf ontmoeten. “Onze timing was perfect. Het was heel surreëel.”