PORTRET. Billie Eilish is dit weekend dé ster van Pukkelpop: “Ik kon eerst niet eens in de spiegel kijken”

Celebrities BINNENKIJ­KEN. Mila Kunis en Ashton Kutcher zetten strandhuis op Airbnb

Mila Kunis en Ashton Kutcher hebben besloten hun strandhuis in Californië op Airbnb aan te bieden. Dat heeft het acteurskoppel dinsdag aangekondigd in een video op Instagram. “Ik denk dat we complete vreemden bij ons op het strand moeten laten logeren”, zegt Kutcher tegen zijn vrouw in de video. Wie zijn kans wil wagen om te gast te zijn bij de celebs thuis, houdt zich best al klaar want vanaf 19 uur vanavond kan je je inschrijven.