PORTRET. Angus Cloud, die van straat werd geplukt voor ‘Euphoria’: “Die reeks had slechte invloed op zijn échte verslaving”

"Ze stuurde me wanhopige berichten": Bob Geldof over nauw contact met Sinéad O'Connor vlak voor haar overlijden

Het ging al langer niet goed met Sinéad O’Connor, die op 26 juli op 56-jarige leeftijd overleed. Dat onthult Bob Geldof (71). De Ierse zanger had vlak voor haar overlijden nog nauw contact met de zangeres, die in 1990 wereldberoemd werd met de hit ‘Nothing Compares 2 U’. “Ze was een geweldige vrouw, maar was verschrikkelijk eenzaam.”