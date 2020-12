PORTRET. 74-jarige Jane Birkin brengt nieuwe plaat uit: “Eigenlijk wilde ik helemaal geen muzikant worden, ik werd gewoon toevallig verliefd op Serge Gainsbourg”

Nee, Jane Birkin had eigenlijk totaal geen ambitie om zangeres te worden. Maar jaloezie dreef haar ertoe om ‘Je t’aime ... moi non plus', het pikante duet met Serge Gainsbourg dat haar wereldberoemd zou maken, tóch in te zingen. “Een jaar eerder had hij het nummer al eens opgenomen met z’n toenmalige vriendin Brigitte Bardot", zegt ze daarover. “Hij vroeg me of ik het wilde zingen, en ik wilde niet dat iemand anders het zou doen. Dus antwoordde ik: ‘Ja, ja, natuurlijk’. Omdat ik van hem hield en omdat ik zo verschrikkelijk bang was dat hij anders met een knappe blondine zou eindigen."