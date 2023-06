Pornoactrice Jenna Jameson stapte in het huwelijksbootje met vriendin Jessi Lawless

Op 23 mei gaven Jenna en Jessi elkaar het jawoord in Las Vegas. Dat gebeurde tijdens een innige ceremonie in intieme kring. Ze vertelde er openlijk over aan het Amerikaanse magazine People. “Ik heb de persoon gevonden bij wie ik echt altijd had moeten zijn,” klinkt het vooral.

Naast het huwelijk werd er ook gepolst naar haar grillige affaires en huwelijken uit het verleden. Jameson - die in 2004 uit de kast kwam als biseksueel - gaf openlijk toe dat ze eigenlijk alleen met mannen wou daten om zo uiteindelijk zwanger te worden en kinderen te krijgen. En met succes, want Jameson is de trotse moeder van drie kinderen (Tito, Jesse en Batel). “Ik probeer in mijn hoofd na te gaan waarom ik ooit met mannen uitging of trouwde, en het is egoïstisch en misschien zelfs slecht om te zeggen, maar ik denk dat mijn drijfveer kinderen waren,” klinkt het.

Ik heb de persoon gevonden bij wie ik echt altijd had moeten zijn. Alles aan haar voelde als thuiskomen Jenna Jameson, People Magazine

De twee tortelduifjes kwamen vorig jaar met elkaar in contact via TikTok, maar begonnen pas in januari van dit jaar te daten. “Alles aan haar voelde als thuis”, sluit ze af.

Op Instagram veranderde ze haar naam ondertussen ook al aan naar Jenna Jameson-Lawless.

