Populaire Canadese TikTok-ster Megha Thakur (21) onverwachts overleden

Celebrities Will Smith blikt in ‘The Daily Show’ terug op Os­car-incident: “Dit is niet wie ik wil zijn”

Will Smith (54) is er stilaan klaar voor om zijn plek in de schijnwerpers opnieuw op te eisen. In de afgelopen maanden deelde de acteur al enkele online statements. Op maandag maakte de Oscarwinnaar dan weer zijn opwachting in ‘The Daily Show With Trevor Noah’. Smith was er te gast om zijn nieuwe film ‘Emancipation’ voor te stellen, maar Trevor Noah (38) zelf kon het uiteraard niet laten om even terug te blikken op het ondertussen wereldberoemde Oscar-incident.

29 november