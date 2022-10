Popsensatie Lizzo komt in 2023 naar België

Het is sinds 2019 geleden dat Lizzo een bezoek bracht aan ons land. Toen trad ze op in de The Barn-tent op Rock Werchter. Maar nu, drie jaar later, is de zangeres wereldberoemd met hits als ‘Juice’, ‘Truth Hurts’ en ‘Good As Hell’. Ze scoorde ook een wereldwijde zomerhit met ‘About Damn Time’. In ons land was het nummer ook goed voor goud.