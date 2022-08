‘Pop Idol’-deelnemer Darius Campbell Danesh op 41-jarige leeftijd plots overleden

Darius Campbell Danesh werd eerder deze week dood teruggevonden in zijn appartement in Minnesota. Dat heeft zijn familie laten weten. “De plaatselijke politie heeft bevestigd dat er geen tekenen van opzet of verdachte omstandigheden waren”, klonk het. “De oorzaak van zijn plotselinge dood is in dit stadium onbekend, en het medisch onderzoek wordt voortgezet.” Dat bevestigde ook een woordvoerder van de politie: “Het onderzoek naar de oorzaak van zijn dood is nog gaande, maar er is geen gevaar voor het publiek.”

De Schot nam in 2002 deel aan de eerste editie van ‘Pop Idol’ en eindigde derde, na Will Young en Gareth Gates. Na de show bracht hij een album uit, ‘Dive’, en speelde hij in enkele musicals zoals ‘Chicago' en ‘Guys and Dolls’. Gareth Gates liet na het overlijden van Darius weten: “Ik kan het nieuws niet geloven. Mijn hart is gebroken. Darius nam me onder zijn vleugels tijdens ‘Pop Idol’, als een grote broer. Hij zorgde voor me, en daar kan ik je niet genoeg voor bedanken, mijn vriend. Ik zal onze gesprekken missen. Hij was een van de mooiste, intelligentste en liefste zielen die ik ooit heb gekend.” Ook jurylidSimon Cowell bracht al een eerbetoon aan de zanger. “Ik zag Darius twintig jaar geleden voor het eerst op tv en leerde hem daarna erg goed kennen. Hij was charismatisch, grappig en een geweldig persoon. Dat hij op zo’n jonge leeftijd overleed is een tragedie.”