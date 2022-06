Polsbandjes van rechtszaak Johnny Depp vs Amber Heard voor woekerprijzen online verkocht

Celebrities Greet De Keyser over rechtszaak tussen Johnny Depp en Amber Heard: “Jury moet niet oordelen over fysiek geweld”

Na een bittere juridische strijd van zes weken, komt er vandaag mogelijk een beslissing in de zaak tussen Johnny Depp (58) en Amber Heard (36). De jury ging vrijdagavond in beraad om te oordelen over de fout gelopen relatie tussen de twee acteurs. Amerika-correspondente Greet De Keyser volgde de rechtszaak mee vanop de eerste rij en vertelt in HLN Live wat er vandaag precies op het programma staat en wat de gevolgen zijn van de uitspraak.

1 juni