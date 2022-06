Politieagenten bestraft voor lekken overlijden Bob Saget

Film Bekijk het eerste beeld van Ryan Gosling als Ken in de nieuwe ‘Bar­bie’-film

Margot Robbie kroopt recent nog in de huid van superschurk Harley Quinn, maar is binnenkort te zien als de veel nettere Barbie. In de gelijknamige film speelt Ryan Gosling de rol van haar bijna even bekende levenspartner, Ken. En het eerste beeld van zijn kostuum laat niemand koud.

15 juni