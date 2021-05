Politie vaardigt arrestatiebevel uit tegen Marilyn Manson na ‘snotincident’

CelebritiesDe politie in de Amerikaanse staat New Hampshire heeft een arrestatiebevel uitgevaardigd tegen Marilyn Manson (52). De zanger, wiens echte naam Brian Warner is, heeft tijdens een concert in 2019 een van zijn cameravrouwen mishandeld.

Volgens drie concertgangers bukte Manson zich tijdens het concert en blies hij vervolgens zijn snot in de richting van de vrouw. De advocaat van de zanger beweert in een statement dat de geruchten belachelijk zijn, maar de politie van de Amerikaanse staat New Hampshire denkt daar duidelijk anders over. Zij vaardigden ondertussen een arrestatiebevel uit voor Marilyn Manson. “Mr. Warner, zijn woordvoerder en zijn advocaat zijn al een hele tijd op de hoogte van het arrestatiebevel, maar ze zijn duidelijk niet gehaast om naar New Hampshire terug te keren”, klinkt het in een statement van de politie. In het statement staat verder ook nog dat de cameravrouw recht voor het podium stond toen Manson haar lastig begon te vallen.

Howard King, de advocaat van Manson, reageerde ondertussen zelf in een statement. Volgens hem diende de vrouw pas een klacht in nadat de zanger weigerde om 35.000 dollar (28.553 euro) te betalen nadat er zogezegd een kleine hoeveelheid speeksel op haar arm terechtgekomen was. “Het is geen geheim dat Marilyn Manson zich graag provocerend gedraagt op een podium en al zeker als er een camera in de buurt is. Verder beweert King nog dat ze om bewijsmateriaal van de schade gevraagd hebben, maar dat ze nooit een antwoord ontvangen hebben.

Verschillende getuigen

Van de cameravrouw zelf mag het team van Manson dan misschien geen bewijsmateriaal ontvangen hebben, maar drie getuigen, inclusief een beveiligingsagent, zeggen dat de vrouw wel degelijk gelijk heeft. “Hij spuwde de hele tijd in het rond en op een gegeven moment zelfs op haar camera. Vervolgens maakte ze haar toestel weer schoon en keek ze redelijk geïrriteerd. Iets wat ook Manson opgevallen is en nadien spuwde hij de hele tijd express op haar cameratoestel. Het hoogtepunt was toen hij vlak voor haar ging staan en plots zijn snot naar haar blies. Na het incident stormde de vrouw razend weg terwijl Manson zelf alleen maar stond te lachen”, aldus een van de aanwezige concertgangers in een interview met het Amerikaanse magazine People.

De zanger riskeert nu een celstraf van twaalf maanden en een boete van 2.000 dollar (1.630 euro). Het is bovendien niet de eerste keer dat Marilyn Manson in opspraak komt. Enkele maanden geleden beschuldigden verschillende vrouwen hem van seksueel misbruik. Het gaat onder meer om zijn ex Evan Rachel Wood en de actrice Esmé Bianco. Het arrestatiebevel dat nu werd uitgevaardigd door de politie van New Hampshire staat hier los van.

