Politie legt meet & greet van TikTok-ster Anna Paul stil nadat chaos uitbreekt: “Mensen werden vertrappeld”

Britney Spears post bizar audiofrag­ment over curatele: "Mijn vader zei: 'Ík ben Britney Spears, en ik zal wel beslissen'"

Britney Spears (40) heeft een opmerkelijk audiobericht gedeeld via haar sociale media. Daarin heeft ze het over de periode waarin haar vader nog haar curator was. Het geluidsfragment duurde maar liefst 22 minuten en werd gepost op haar YouTube-kanaal, maar werd intussen alweer verwijderd.

29 augustus