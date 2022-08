Politie legt Meet & Greet Anna Paul stil nadat chaos uitbreekt: “Mensen werden vertrappeld”

Celebrities Deze ‘Notting Hill’-ac­teur is bijna onherken­baar in ‘House of the Dragon’

Voor ‘House of the Dragon’ kruipt Rhys Ifans (55) in de huid van ridder Otto Hightower, maar in 1999 speelde de acteur een veel minder edelmoedige rol. In ‘Notting Hill’ vertolkte hij namelijk de rol van Spike, de prettig gestoorde, maar minder prettig geurende huisgenoot van William Thacker, het personage van Hugh Grant (61).

