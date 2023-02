Politie kreeg onrustwekkend telefoontje over Billie Eilish (maar dat bleek vals alarm)

Volgens rapporten die ‘TMZ’ in handen kreeg, arriveerde de politie woensdag bij het huis van Billie Eilish in Los Angeles. De zangeres zou volgens een anonieme beller dringend hulp nodig gehad hebben. Maar toen zwaailichten haar straat verlichtten, werden die al snel gespot door Billies bewakingsteam. Die hoorden het in Keulen donderden, de zangeres zou kerngezond zijn.

De mislukte grap komt er nadat Eilish een straatverbod aanvroeg tegen Christopher Anderson (39), een indringer. Hij probeerde naar verluidt verschillende keren in te breken in haar ouderlijk huis. Het kwam zelfs zo ver dat ze zich niet meer veilig voelde. “Ik ben bang dat een van deze personen op een dag iets gewelddadigs of verontrustend zal doen met mij of een van mijn familieleden”, klonk het aan ‘Metro UK’. Eerst gaf de politie de man een tijdelijk straatverbod, daarna vroeg Billie een permanent verbod nadat hij inbrak in het huis van haar ouders. Uiteindelijk kende de rechter haar en haar familie een bescherming van vijf jaar toe. Anderson mag niet dichter dan 100 meter in de buurt van de familie Eilish komen en mag ook geen contact zoeken via sociale media.