Politie geeft update rond verdwijning van Julian Sands in de bergen: “Zondag vingen we gsm-signalen op”

Celebrities Voormalig ‘American Idol’-deelnemer C.J. Harris (31) plots overleden

De 31-jarige C.J. Harris, die zesde werd in het dertiende seizoen van ‘American Idol’ in 2014, is overleden. Hij werd zondag met spoed naar het Walker Baptist Medical Center in Jasper, Alabama gebracht. Maar de reanimatiepogingen waren niet succesvol. De oorzaak van zijn overlijden is nog niet bekend.

16 januari