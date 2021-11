Politie doet inval bij Marilyn Manson in zaak rond seksueel misbruik

Celebrities Mark Hoppus dankbaar nadat hij kankervrij werd verklaard: “Als ik ooit nog eens klaag, toon me dan deze foto”

Mark Hoppus (49), de bassist van Blink-182, heeft er een bewogen jaar opzitten. In juni vertelde hij dat hij kanker had, ondertussen werd de muzikant wel kankervrij verklaard. En daar is hij erg blij mee.

28 november