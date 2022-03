Poetins vriend Steven Seagal maakt zich onpopulair door Rusland te steunen

De acteur staat bekend als een liefhebber van Rusland. In 2013 noemde hij de Russische president Vladimir Poetin “een vriend die ik als broer beschouw". In 2017 werd Seagal mede daarom de toegang tot Oekraïne voor vijf jaar ontzegd omdat hij "gevaarlijke acties" had uitgevoerd waardoor hij een bedreiging voor de nationale veiligheid was. In mei 2021 sloot Seagal zich aan bij A Just Russia - Patriots - For Truth, een partij die het Kremlin steunt.