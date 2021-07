Plussize model Ashley Graham in verwachting van tweede kindje

Celebrities Voormalige ‘NCIS: New Or­leans’-actrice gezocht voor kidnapping eigen zoon

11 juli Zoe McLellan (46), een actrice die onder meer te zien was in ‘NCIS: New Orleans' en ‘Designated Survivor’, wordt gezocht voor de kidnapping van haar zoon. De twee zouden al sinds april 2019 vermist zijn, klinkt het bij haar ex-echtgenoot Jean-Pierre Gillain (51). Maar ook hij is niet echt onbesproken.