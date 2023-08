Plottwist: rapper en influencer Lil Tay (14) bevestigt na overlijdensbericht dat ze springlevend is

CelebritiesHet was wereldnieuws gisteren: de controversiële rapper en influencer Lil Tay zou op 14-jarige leeftijd overleden zijn. De Amerikaanse zou samen met haar broer gestorven zijn door een onbekende oorzaak. Maar nu volgt een plottwist van jewelste: het tienermeisje leeft en het bericht over haar overlijden blijkt valselijk de wereld ingestuurd te zijn.

“Het is met een zwaar hart dat we het verwoestende nieuws van het plotselinge en tragische overlijden van onze geliefde Claire delen,” luidde de post op Lil Tay’s Instagram op woensdag. “We hebben geen woorden voor dit verlies en deze vreselijke pijn”. Maar vandaag, donderdag, werden er grote vraagtekens geplaatst bij het overlijdensbericht, toen haar vader weigerde om het nieuws te bevestigen. Meer zelfs: hij riep op om het nieuws met de nodige voorzichtigheid te benaderen. Ook haar voormalige manager Harry Tsang, weigerde haar dood te bevestigen of te ontkennen. “Gezien de complexiteit van de huidige omstandigheden, ben ik op een punt gekomen dat ik de verklaring van de familie niet definitief kan bevestigen of ontkennen”, zei hij aan ‘Insider’.

Ondertussen is het mysterie opgelost: Lil Tay heeft zelf bevestigd dat ze nog leeft, ook haar broer Jason Tian is niet overleden. “Ik wil duidelijk maken dat mijn broer en ik veilig zijn en leven, maar ik ben diepbedroefd en heb moeite om zelfs maar de juiste woorden te vinden om te zeggen”, vertelde Lil Tay - wiens echte naam Claire Hope is - vandaag aan ‘TMZ’. “De afgelopen 24 uur waren traumatiserend. Gisteren werd ik de hele dag gebombardeerd met eindeloze emotionele telefoontjes van dierbaren, terwijl ik ik deze puinhoop moest proberen oplossen.” De controversiële influencer beweert dat haar Instagram-account werd gehackt en de hacker het bericht heeft geplaatst.

Lil Tay werd in 2018 de bekendheid in gekatapulteerd toen ze viraal ging op sociale media omdat ze zich uitgaf voor selfmade miljonair. Ze deed niets anders dan pronken met haar rijkdom en schold haar volgers ook uit: “Ik ben nog maar negen en al miljonair”, riep Lil Tay toen op Instagram. “Zwijg voor ik je een mep verkoop, b*tch!” Of ook: “Ik heb nog geen rijbewijs, maar toch rijd ik met deze sportwagen van 200.000 dollar, b*tch.” Na de glorie, kwam de val. Toen de kritiek op haar en haar familie bleef aanzwellen, nadat duidelijk was geworden dat haar luxeleventje in scène was gezet, moest het toen 9-jarig kind onderduiken en trok ze zich even weg uit het publieke oog.

