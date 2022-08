“Plots was ze eigendom van vreemden”: hoe een Venezolaanse actrice de erfenis van Marilyn Monroe in handen kreeg

Celebrities Security tackelt bandlid Rage Against The Machine in plaats van fan die op podium dringt

Tijdens een optreden van Rage Against The Machine werd gitarist Tom Morello (58) getackeld door een bewakingsagent. De man wou eigenlijk een fan tegenhouden die op het podium was geklommen, maar greep per ongeluk de gitarist. De tackel was zo hard dat Morello van het podium vlieg. Het concert werd stilgelegd maar wanneer Morello weer bovenkwam, stak hij zijn vuisten in de lucht en ging het publiek door het dak.

2 augustus