“Plots voelde ik zijn erectie tegen mijn arm”: memoires Mel C onthullen duistere kant van het leven als Spice Girl

Dit is het geheim van het veertigja­rig huwelijk van Bono en zijn vrouw Ali

Paul Hewson (62), beter bekend als Bono, en zijn vrouw Ali Hewson (61) zijn al veertig jaar gelukkig getrouwd. Wat is het geheim van zo’n langdurige relatie? Dat verklapt de U2-zanger in een interview met David Remnick, tijdens het New Yorker Festival. “Wanneer je zowel romantiek als vriendschap in één persoon vindt, is dat heel bijzonder", glundert Bono.

10 oktober