“Plots bevond ‘America’s Dad’ zich bovenop mij”: ondanks deze getuigenissen is Bill Cosby weer op vrije voeten

“Ik wilde dat hij zou stoppen. Ik kon niets zeggen. Ik probeerde mijn handen en benen te laten bewegen, maar de boodschap kwam gewoon niet over. Ik was zwak. Ik was slap en kon hem niet van me af vechten.” Met die woorden getuigt Andrea Constand (48) in 2018 over de avond in januari 2004 waarop ze op 30-jarige leeftijd door Bill Cosby misbruikt werd. Cosby: geliefd stand-up comedian, de eerste Afro-Amerikaan die een hoofdrol kreeg in een wekelijkse tv-show (‘I Spy’) en de man die door z'n rol in ‘The Cosby Show' voor eeuwig in de hoofden en harten van kijkers te boek zou staan als ‘America’s Dad’. Sinds 1964 ogenschijnlijk gelukkig getrouwd met televisieproducent Camille en vader van vijf kinderen. Dié Cosby.