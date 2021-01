Pleinvrees, depressie en kritiek op het uiterlijk: daarom keerden deze tien sterren Hollywood vrijwillig de rug toe

1. Mara Wilson (33)

Ze was amper zes jaar oud toen ze haar eerste filmrol kreeg, in ‘Mrs. Doubtfire’ en negen toen ze tien was in haar grootste hit ‘Matilda’. Kijkers en critici waren dol op haar, maar Mara Wilson worstelde om haar plekje te vinden in de filmindustrie. De belangrijkste reden? Haar uiterlijk. “Zoals ik het zag, had ik drie opties", schreef ze daar later over in haar biografie. “Plastische chirurgie laten doen en dan audities doen voor de leuke, grappige beste vriend. Blijven zoals ik was en op zoek gaan naar de amper aanwezige karakterrollen voor jonge vrouwen. Of mezelf accepteren en het idee van een Hollywood-carrière helemaal opgeven.” En Mara koos voor de laatste optie. Ze ging naar de universiteit en genoot daar oprecht van. “Mijn leven is een pak verbeterd sinds ik Hollywood verliet", zei ze. “Er is een groot gewicht van mijn schouders gevallen." Mara doet af en toe wel nog stemmenwerk, bijvoorbeeld in series als ‘Big Hero 6: The Series’ en ‘BoJack Horseman’.

2. Frankie Muniz (35)

In de jaren negentig was Frankie Muniz een van de populairste kindsterretjes, met dank aan ‘Malcolm in The Middle’, ‘Big Fat Liar’ en ‘Agent Cody Banks’. Maar Frankie had andere dromen. Toen de reeks ‘Malcolm in the Middle' in 2006 eindigde, koos de acteur voor een carrière als autocoureur. Hij kreeg een contract bij Jensen Motorsport en nam deel aan verschillende kampioenschappen. Maar in 2009 raakte hij zwaargewond in een crash. En de gezondheidsproblemen eindigden daar niet. Op 26-jarige leeftijd kreeg hij een mini-beroerte en ook z'n geheugen laat ‘m regelmatig in de steek. “Ik herinner me amper nog iets van ‘Malcolm in the Middle’”, vertelde hij onlangs. “Het is bijna alsof ik dat niet ben. Het maakt me droevig." Tegenwoordig heeft Muniz een eigen winkel in Arizona: Outrageous Oils & Vinegars.

3. Meg Ryan (59)

Er was een periode dat Meg Ryan ‘America’s Sweetheart’ genoemd werd, en ze de ene na de andere hoofdrol in een romcom in de wacht sleepte. Maar Meg had er genoeg van en keerde Hollywood de rug toe. “Ik was nieuwsgieriger naar de andere dingen die het leven je kan geven", zei ze in 2019 in The New York Times. “Ik wilde meer leven. Ik was opgebrand. Ik had het gevoel dat ik niet meer genoeg wist over mezelf of over de wereld om het te kunnen weerspiegelen als acteur. Ik voelde me geïsoleerd.” En ze legde uit: “Heb je ooit al eens in een auto gezeten - een hele dure auto - waarvan de binnenkant prachtig is? Je kan er niet over klagen. Maar je kan ook niets horen van wat er buiten gebeurt, omdat er zoveel metaal is. Er staat zoveel tussen jou en al de rest. Wanneer je jong en beroemd bent, heb je een nadeel: je weet niet wie je de waarheid vertelt. Ik klaag niet - er zijn zoveel voordelen aan beroemd zijn - maar er zijn ook erg belangrijke nadelen voor je brein, je zelf, je ziel.”

4. Brendan Fraser (52)

Met klappers als ‘The Mummy’, ‘George of the Jungle’ en ‘Crash’ was Brendan Fraser een van de meest gevraagde sterren eind jaren negentig, begin jaren 2000. Maar schijnbaar van de ene dag op de andere reeg Fraser enkel nog flops aan elkaar, waarna hij er ook gewoon voor koos om te stoppen met acteren. Om verschillende redenen, vertelde hij in 2018 in GQ. Zo had hij heel wat medische problemen, omdat hij tijdens z'n carrière alle stunts zelf had gedaan. “Ik denk dat ik gewoon te hard mijn best deed op dat vlak”, vertelde hij. “Tegen de derde ‘Mummy’-film (die in 2008 uitkwam, nvdr.) hing ik aan elkaar met tape en ice packs." Ook op persoonlijk vlak kreeg Fraser enkele klappen te verwerken. Toen zijn huwelijk met Afton Smith - met wie hij drie zonen heeft - in 2007 op de klippen liep, kwam de acteur in moeilijke financiële wateren terecht. De acteur gaf ook toe dat hij met een depressie sukkelde, omdat hij in 2003 aangerand was door de voormalige president van de Hollywood Foreign Press Assosciation (HFPA). De man in kwestie, ene Philip Berk, zou hem in het Beverly Hills Hotel betast hebben. “Ik voelde me ziek. Ik voelde me opnieuw als een klein kind. Er zat een krop in mijn keel en ik dacht dat ik zou huilen”, vertelde hij in een interview.

5. Kim Basinger (67)

Na rollen in Bond-film ‘Never Say Never Again’, ‘LA Confidential' en ‘9 1/2 Weeks’ leek Kim Basinger het helemaal te gaan maken in Hollywood. Maar de blonde schone kreeg last van agorafobie (pleinvrees, red.) door de constante aandacht van de pers. “Toen ik naar Hollywood kon ik een bikini dragen, maar ik voelde me miserabel omdat de mensen naar me keken”, zei ze. “Daarom begon ik baggy kleren te dragen. Ik kon alleen maar toekijken hoe andere meisjes de grote rollen en de prijzen kregen. Dat leidde tot mijn agorafobie.” En ze vervolgde: “Ik kon mijn huis zes maanden lang niet uit. Ik huilde elke dag." Daarom besloot de actrice om Hollywood de rug toe te keren, en bijna als kluizenaar te gaan leven. “Ze verlaat haar huis nog maar zelden", klonk het in haar omgeving. “Ze is een gevangene van haar eigen angsten."

6. Cameron Diaz (48)

In 2014 besloot Cameron Diaz - jarenlang een van de meest gevraagde actrices in Hollywood - om een punt achter haar carrière te zetten. “Toen ik 40 werd besloot ik dat ik mijn leven opnieuw wilde gaan leiden, maar dan op een andere manier”, legde ze die beslissing uit. “Jarenlang werkte ik me kapot van ‘s morgens vroeg tot ‘s avonds laar en dat vrat aan me. Toen ik eenmaal besloot te stoppen met acteren en me te richten op mijn persoonlijke leven en mijn relaties met familie en vrienden, kwam Benji ineens in mijn leven. Dat voelde meteen zo goed, dat we vrij snel daarna zijn getrouwd,” aldus Cameron, die in 2015 met Benjamin ‘Benji’ Madden trouwde. Op de vraag hoe Diaz zich voelt na het afscheid nemen van een glansrijke Hollywood carrière, antwoordde ze: ,,Ik heb er vrede mee. Voor het eerst in mijn leven ging ik echt voor mezelf zorgen, in plaats van gejaagd door het leven te gaan. Het is een enorme opluchting, hoe gek dat voor sommige mensen misschien ook klinkt. Het is heel intens om altijd maar in ‘the spotlight’ te moeten leven en aan dat ideale plaatje te moeten voldoen.” Nu ze ook nog moeder is geworden van dochtertje Raddix, lijkt Hollywood helemaal vergeten te zijn.

7. Jack Gleeson (28)

De meeste mensen kennen Jack Gleeson alleen als de jonge en wrede koning Joffrey uit ‘Game of Thrones', maar hij acteerde al sinds z'n zevende. En toen z'n personage het loodje legde, zag hij dat als de perfecte kans om helemaal uit het wereldje te stappen. “Ik vond het gewoon niet meer zo leuk als vroeger", legde hij die beslissing uit. “Wanneer je je brood ergens mee verdient, verandert ook je relatie ermee. Het is niet zo dat ik acteren haat, het is gewoon niet wat ik wil doen." Gleeson ging studeren, en koos voor de vakken theologie en filosofie. Volgens The Herald Sun zou hij nu in een klein theatergezelschap werken.

8. Macaulay Culkin (40)

In 1994 besloot Macaulay Culkin, kindsterretje uit onder meer ‘Home Alone’ en ‘Richie Rich’, dat hij genoeg had van Hollywood. Dat had alles met z'n vader te maken, legde hij uit op de podcast ‘WTF with Marc Maron’. “Mijn vader was jaloers op me. Hij bedreigde me en zei bijvoorbeeld: ‘Doe het goed of ik ga je slaan.' Hij was een slechte man. Hij mishandelde me fysiek en mentaal. Ik kan je al m’n littekens laten zien als je wil. Voor ik tien jaar oud was, blonk ik al uit in alles wat hij ooit had proberen te doen in z’n leven.” Daarom besloot Macaulay om in 1994 van z'n vader te ‘scheiden’ en zich onafhankelijk te laten verklaren. “Dat was een van de beste dingen die me ooit overkomen zijn, want het zorgde ervoor dat ik de industrie kon verlaten", zei hij. “Ik wilde even pauzeren en besloot: ‘Oké jongens, ik ben er klaar mee. Ik hoop dat je nu genoeg geld verdiend hebt, want er komt niets meer langs mijn kant’." Macaulay verdeelt z'n tijd tegenwoordig tussen Parijs en New York. “Ik ging een tijdje naar Parijs en dacht dat mensen me niet herkenden. Maar dat was niet het geval: ‘We herkennen je wel, maar het kan ons gewoon niets schelen’, klonk het. En ik dacht: ‘Waar zijn jullie m’n hele leven geweest?’”

9. Gene Hackman (91)

In 2004, toen hij 74 jaar oud was, besloot Gene Hackman dat het tijd was om op pensioen te gaan. “De druppel die de emmer deed overlopen, was een stresstest”; legde hij jaren geleden al uit. “De dokter vertelde me dat m’n hart niet in de beste conditie was en dat ik stress moest vermijden.” En dus legde hij zich toe op een rustig leventje met z'n echtgenote Betsy. Al vond Hackman wel een ander tijdverdrijf: boeken schrijven, samen met z'n buurman Daniel Lenihan. “Het is erg ontspannend", zei hij daarover. “Ik zie mezelf niet als een geweldige schrijver, maar ik geniet van het proces." Zin om terug te keren naar het witte doek, heeft hij absoluut niet. “De industrie is gewoon erg stresserend, vind ik. De compromissen die je moet maken in films horen er gewoon bij, maar het zorgde er wel voor dat ik besloot dat ik het niet meer wilde doen."

10. Daniel Day Lewis (63)

Hij besloot al twee keer eerder om een pauze te nemen van Hollywood, maar toen Daniel Day Lewis in 2017 aankondigde dat de film ‘Phantom Tread' z'n laatste zou zijn, leek dat toch definitief te zijn. “Ik weet zelf niet precies waarom”, vertelde hij enkele maanden later. “Maar het gevoel kroop bij me op en is gebleven. Ik haat het om het woord ‘artiest’ te gebruiken, maar het voelde alsof de verantwoordelijkheid van de artiest over me hing. Ik moet geloven in de waarde van wat ik doe. Het werk kan essentieel lijken, onweerstaanbaar. En als het publiek het gelooft, dan zou dat goed genoeg voor mij moeten zijn. Maar de laatste tijd is dat niet meer het geval." En tot nu toe houdt Day Lewis zich wel degelijk aan z'n woord: er staan geen nieuwe projecten meer voor hem op de planning.

