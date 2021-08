Playboy-model Katie Price aangevallen en opgenomen in ziekenhuis

Celebrities Het Britse glamourmodel Katie Price (43) is vanochtend aangevallen geweest in Essex door een man, zo melden verschillende Britse media. De televisiepersoonlijkheid moest daarna worden opgenomen in het ziekenhuis vanwege haar verwondingen.

Een bron vertelt aan de Britse krant The Sun dat Katie is opgenomen met verwondingen in het gezicht, waaronder een kaakbreuk en een snee bij haar oog. Een politiewoordvoerder laat weten dat de man in kwestie is gearresteerd en verdacht wordt van mishandeling. De reden waarom hij het voormalig topmodel aanviel, is niet gekend.

Een woordvoerder van het korps meldde: “We werden gebeld door collega’s van de ambulancedienst met een melding van een mishandeling kort na 01.30 uur vanmorgen. Toen we aankwamen, ontdekten we dat een vrouw verwondingen aan haar gezicht had opgelopen die in het ziekenhuis moesten worden behandeld. Een 32-jarige man werd korte tijd later gearresteerd op verdenking van mishandeling. Hij blijft in hechtenis.”

Price is een voormalig model en een van de bekendste realitysterren van Groot-Brittannië. Ze begon haar modellencarrière op 17-jarige leeftijd onder het pseudoniem ‘Jordan’ en werd beroemd aan het eind van de jaren negentig. Tijdens haar modellencarrière speelde ze de hoofdrol in een aantal tv-documentaires, waaronder ‘Jordan: The Truth About Me’ en ‘Jordan: The Model Mum’. Daarnaast stond ze ook op de cover van Playboy. Momenteel staat Price voornamelijk bekend als plastisch chirurgie-kampioene.

