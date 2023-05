Playboy-model Karen McDougal onthult intieme details over affaire met Trump: “Ik liet hem staan voor Bruce Willis”

Ex-Playboy-model Karen McDougal is in een exclusief interview met de ‘Daily Mail’ dieper ingegaan op haar affaire met ex-president Donald Trump. “Hij kan soms lomp en vulgair zijn, maar er waren ook lieve momenten. Dat bewijst dat er toch een mooie mens in hem verscholen zit”, liet de brunette optekenen. Na tien maanden kwam acteur Bruce Willis op haar pad en sloot ze het hoofdstuk-Trump af.

McDougal werd door de rechtbank van New York genoemd als tweede vrouw die smeergeld ontving. Net als pornoster Stormy Daniels moest ze in ruil zwijgen over haar intieme momenten met Trump.

De twee leerden elkaar kennen op een hippe poolparty die Playboy-goeroe Hugh Hefner in 2006 organiseerde voor de deelnemers van ‘The Celebrity Apprentice’ (in die talentenjacht werd gezocht naar de geschikte persoon om een van de bedrijven van Trump te leiden; nvdr). Barron, het enige kind dat hij verwekte bij zijn huidige vrouw Melania, was toen net geboren.

Maar het was dus vooral McDougal die zijn aandacht opeiste. “Hij volgde me als een puppy, in die mate dat zelfs het hoofd van de Playboy Bunnies opmerkte dat hij een oogje op me had. Zijn bodyguard kreeg de opdracht om mijn telefoonnummer te ontfutselen.”

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Geld aangeboden

Enkele dagen later volgde een telefoontje van de toenmalige vastgoedmagnaat. Hij wilde graag met haar dineren in zijn privébungalow van het Beverly Hills Hotel. “Nadat we onze steak met aardappelpuree op de kamer opgegeten hadden, waagde Trump zijn kans. Ik voelde me aangetrokken tot hem, maar ik stond niet te springen om met hem in bed te duiken. Toch kwam er seks van.”

Na de daad bood Trump haar geld aan. “Ik was al aangekleed en stond op het punt te vertrekken toen hij plots met die stapel biljetten op de proppen kwam. Ik maakte hem duidelijk dat ik niet dat soort meisje was. Uit mijn reactie kon hij duidelijk opmaken dat hij in de fout gegaan was. Daarna bleef hij benadrukken hoe speciaal ik was.”

Op weg naar huis liet McDougal haar tranen de vrije loop. “Ik dacht niet dat ik hem nog ooit zou terugzien. Uiteindelijk lieten we dat pijnlijke moment achter ons. Hij vroeg me opnieuw uit eten en - vraag me niet waarom - ik ging er op in.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

“Hij pakte graag met me uit”

De affaire die volgde, zou uiteindelijk tien maanden duren. De tortelduifjes spraken af om elkaar minstens één keer per week te zien. “We waren verliefd op elkaar en hij pakte graag met mij uit bij zijn vrienden.”

Op een evenement in Lake Tahoe zag de buitenwereld hen voor het eerst samen. Later zou blijken dat ook Stormy Daniels op datzelfde moment de lakens met Trump deelde. “Geen idee hoe hij dat in zijn agenda kon passen, want ik had het gevoel dat hij de hele tijd bij mij was. Waarschijnlijk spraken ze af net voor mijn aankomst of na mijn vertrek. Ik hield ook geen rekening met een andere vrouw. Normaal heb je toch genoeg aan één maîtresse”, merkte ze met de nodige humor op.

Volledig scherm Pornoster Stormy Daniels noemde seks met Trump de slechtste 90 seconden van haar leven. McDougal houdt er veel liefdevollere herinneringen aan over. © AFP

“Dacht niet te hard na”

McDougal vergezelde Trump tijdens zijn golfsessies in New Jersey en Californië. Ze kreeg ook een rondleiding in zijn Trump Tower in Manhattan. “Ik vroeg of hij niet bang was dat het personeel iets zou verklappen. Maar dat zou niet gebeuren, verzekerde hij. Ik wilde er zo snel mogelijk weg, want ik voelde me er niet op mijn gemak. Zijn vrouw woonde daar tenslotte.”

De ex-Playmate schaamt zich nu voor die periode. “Ik wist maar al te goed dat hij getrouwd was, maar toen was ik daar niet zo mee bezig. Ik was een meisje dat vooral plezier wilde maken en niet te hard over dingen nadacht.”

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Bruce Willis

Er kwam uiteindelijk een einde aan de affaire omdat McDougal gevoelens kreeg voor Bruce Willis. “Ik werd afgeschilderd als de misnoegde vrouw, maar ik was diegene die via de telefoon een einde maakte aan onze relatie. Waarom zou ik bij een getrouwde man blijven als er een lieve kerel als Bruce op de markt was?”

Natuurlijk moest ze de kwestie dan nog netjes zien af te handelen. “Mijn moeder zag ons sowieso niet graag samen en ik gebruikte dat als excuus. ‘Wat? Die oude heks?’, reageerde hij. Die opmerking maakte me kwaad en dus merkte ik fijntjes op dat mijn moeder en hij even oud zijn. Trump houdt er niet van om afgewezen te worden, maar hij probeerde ook niet meer om mij op andere gedachten te brengen. En zo gingen we dus vrij vijandig uit elkaar.”

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

‘Catch and kill’

In de aanloop naar de presidentsverkiezingen van 2016 was het team rond Trump er zich van bewust dat zijn rumoerige liefdesleven stokken in de wielen kon steken. De befaamde ‘grab ‘em by the pussy’-video moest dan nog uitkomen, in oktober van dat jaar.

KIJK OOK. Video laat zien dat Trump achter een groep wetshandhavers aanloopt die de deur niet voor hem openhouden voordat ze naar de rechtbank gaan

Trump gooide het dan maar op een akkoordje met zijn vriend David Pecker. De eigenaar van het roddelbladenimperium American Media Inc. ging actief op zoek naar verhalen die Trump in een slecht daglicht konden stellen, kocht die op en bracht ze dan niet uit.

Het was exact wat ze met McDougal deden: in ruil voor 150.000 dollar (zo’n 137.000 euro) en de belofte van een column kochten ze het verhaal op en daar bleef het dus bij. De tactiek staat in het wereldje gekend als ‘catch and kill’.

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

“DeSantis mag president worden”

“Maar eigenlijk kwam me dat goed uit, want ik wilde sowieso niet dat dat verhaal aan de grote klok gehangen werd", stelt McDougal. “Ik dacht trouwens dat de documenten die ik ondertekende puur met mijn werk als columniste te maken hadden. Van die ‘catch and kill’ had ik nog nooit gehoord. Ik wist niet wat er achter de schermen allemaal aan het gebeuren was. Ik was slechts een pion in dat hele toneelstuk.”

Tot slot: wie mag voor McDougal president in 2024 worden? “Doe mij maar Ron DeSantis, ik wil graag werken voor zijn campagne”, luidt het enigszins verrassende antwoord. De Republikeinse gouverneur van Florida zal allicht volgende week officieel zijn kandidatuur bekendmaken.

Volledig scherm Ron DeSantis is nu gouverneur van Florida. © AP