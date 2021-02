Platenlabel laat Marilyn Manson vallen na beschuldigingen van huiselijk geweld: “We zullen nooit meer met hem werken”

CelebritiesEvan Rachel Wood (33) vertelt in een Instagram-post dat haar ex-verloofde Marilyn Manson (52) haar jarenlang misbruikt heeft. De ‘Westworld’-actrice getuigde in het verleden al over huiselijk geweld, maar noemde nooit namen. “Ik ben het beu om in angst te leven”, schrijft ze nu. De gevolgen laten niet op zich wachten: Marilyn Manson is door zijn platenlabel abrupt aan de kant geschoven na de beweringen.

“In het licht van de verontrustende aantijgingen door Evan Rachel Wood en andere vrouwen, die Marilyn Manson als hun misbruiker aanduiden, zal Loma Vista met onmiddellijke ingang stoppen met het promoten van zijn huidige album”, klinkt het in een verklaring van het muzieklabel. “Vanwege deze alarmerende ontwikkelingen hebben we ook besloten om niet meer met Marilyn Manson samen te werken aan toekomstige projecten.”

De beschuldigingen zijn dan ook zwaar. Manson en Wood begonnen een relatie in 2007, toen de actrice 19 was. In 2010 verloofden de twee zich, maar die verloving duurde amper zeven maanden. Daarna zette het koppel er een punt achter. Wood getuigde eerder al over huiselijk geweld, maar noemt nu voor het eerst de naam van de excentrieke zanger.

“Brian Warner, bij het grote publiek beter bekend als Marilyn Manson, heeft me gedurende vele jaren misbruikt”, steekt Wood van wal. “Hij palmde me als tiener in en heeft me jarenlang gruwelijk mishandeld. Hij brainwashte en manipuleerde me zodat ik me onderdanig zou opstellen. Maar ik ben het nu beu om in angst te leven. Ik laat me niet meer bedreigen of afpersen. Ik ben hier om z'n gedrag te onthullen, zodat ik kan voorkomen dat hij nog meer levens verpest. Ik sluit me aan bij de vele slachtoffers die hij gemaakt heeft. We zullen niet langer zwijgen.”

Volledig scherm Marilyn Manson en Evan Rachel Wood. © EPA/Photo News

Folterpraktijken

In haar Instagram Stories deelt de actrice ook verhalen van andere vrouwen. Een van die getuigenissen komt van Ashley Walters, die in het verleden werkte als de assistente van Manson. “We waren ontzettend close”, schrijft zij. “Hij plaatste me op een voetstuk en zorgde ervoor dat ik me bij hem thuis en geborgen voelde. Ik werd afhankelijk van hem en toen begon hij me psychologisch te misbruiken. Hij was ook erg geïnteresseerd in folterpraktijken en spioneerde me zodat hij die info later tegen me kon gebruiken. Ik voelde me alsof ik zijn bezit was en hij wou me uitlenen aan collega’s voor seksuele diensten. Hij isoleerde me van vrienden en familie - soms mocht ik dagenlang z’n appartement niet verlaten. Soms reageerde hij ook gewelddadig en gooide hij voorwerpen naar me. Als ik over dat wangedrag vertelde tegen z'n management kreeg ik te horen ‘dat hij al ergere dingen gedaan had’. Toen ik onze professionele relatie een jaar later beëindigde, bleef hij me afpersen en roddels over me verspreiden om m’n reputatie te schaden. Ik kamp sindsdien met paniekaanvallen en ben bijna in een depressie beland. Zijn gedrag moet stoppen.”

Volgens Vanity Fair hebben in totaal vier andere vrouwen zich uitgelaten over het wangedrag van Manson. Allen hebben ze volgens het blad een verklaring gegeven “waarin ze aangrijpende ervaringen beschrijven met betrekking tot seksueel geweld, psychologisch misbruik en/of verschillende vormen van dwang, geweld en intimidatie”.

Zelfverminking

Evan Rachel Wood getuigde eerder al over huiselijk geweld dat ze had meegemaakt, maar verzweeg altijd om wie het exact ging. “Wanneer mijn misbruiker me bedreigde of aanviel, sneed ik in mijn pols als een manier om hem te ontwapenen. Het deed het misbruik alleen tijdelijk stoppen. Maar op dat moment was ik wanhopig om het misbruik te laten eindigen en was ik te bang om te vertrekken”, deelde ze in 2019. “Ik ben niet oké, want ik denk er elke dag aan, op één of andere manier. Ik ben niet oké, want hoeveel werk ik ook probeer te verzetten, ik ben nog altijd op zoek naar een beetje vrede, om me veilig te voelen. Ik probeer dit nog steeds achter me te laten, maar ik weet niet of ik daar ooit in ga slagen. Ik ben niet oké, want ik kan me niet meer herinneren hoe het voelt om niet bang te zijn.”

Volledig scherm Ashley Walters getuigt over haar slechte ervaringen met Marilyn Manson. © Instagram

Nood aan een gesprek? Bel gratis en anoniem 106 (24/7) of chat via www.tele-onthaal.be.

