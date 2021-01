Plastische chirurgie werd Crystal Hefner bijna fataal: “Ik verloor de helft van het bloed in mijn lichaam”

Celebrities BINNENKIJ­KEN. Mick Jagger blijft de eeuwige gentleman en schenkt zijn vriendin een villa

2 januari Ook al is hij 77, vrouwen in de watten leggen kan hij nog altijd als de beste. In die mate zelfs dat The Rolling Stones-zanger Mick Jagger een riant optrekje in Florida kocht voor zijn vriendin Melanie (34), de moeder van zijn jongste kind Deveraux (4).