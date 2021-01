Plastische chirurgie werd Crystal Hefner bijna fataal: “De maatschappelijke druk om mooi te zijn is gevaarlijk”

Celebrities Imago van overleden Play­boy-baas is nu helemaal om zeep: “Hij was een klungelaar in bed”

7 augustus Wie had dit ooit gedacht? Hugh Hefner, de legendarische baas van Playboy, valt postuum van zijn voetstuk. De man, die in 2017 op 91-jarige leeftijd overleed, stond bekend om de orgieën die hij organiseerde en had het imago van een onverzadigbare seksgod. Maar nu wordt hij ‘ontmaskerd’. Hughs zogenaamde ‘bunny’s’ schetsen een verrassend beeld van hem waar hij razend om zou zijn. “Seks met hem was de hel. Gelukkig duurde het niet lang. Na maximum één minuut kon ik rustig gaan slapen”, klinkt het bijvoorbeeld.