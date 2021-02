Plastische chirurgie gaf Cardi B zelfvertrouwen: “Ik voelde me voordien zo lelijk”

“Kijk, ik ben van New York. Dat is een smeltkroes, zeker in de Bronx, waar ik opgroeide”, zegt rapster Cardi B in Interview Magazine. “Ik was heel erg mager toen ik jonger was. En in de Bronx draait alles rond vormen. Jongens riepen me na: ‘Kijk naar jouw platte poep! En je hebt helemaal geen borsten!’ Het zorgde ervoor dat ik me lelijk en onontwikkeld voelde", zegt ze. Toen ze 18 werd en geld begon te verdienen in de stripclub, gebruikte ze dat geld om plastische chirurgie te laten doen. “De onzekerheden die ik over mijn borsten had, waren verdwenen", zegt ze. “Maar toen ik 20 werd, ging ik naar stripclubs in de steden. Daar moet je echt een dikke poep hebben. Ik voelde me daar onzeker over, het deed me terugdenken aan de middelbare school. Dus liet ik ook mijn poep onder handen nemen. Toen voelde ik me enorm zelfzeker. Alsof ik gerechtigheid had gekregen”, besluit ze.