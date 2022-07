Plastisch chirurg: “Het is onmogelijk dat Kim Kardashian nog nooit onder het mes ging”

Kim Kardashian heeft alle geruchten over liposucties en bilimplantaten steeds ontkend. Zo werd er in 2011 een aflevering van ‘Keeping Up With The Kardashians’ gewijd aan een doktersafspraak van het realityfenomeen. Daar liet ze een röntgenfoto maken om te laten zien dat er geen siliconen in haar achterste zaten. Maar volgens dokter Tunc Tiryaki, een plastisch chirurg in de Cadogan Clinic in Londen, bewijst dit helemaal niets: “Het inspuiten van vet kan niet worden aangetoond door radiologie. Het toont enkel aan dat ze inderdaad geen implantaten had.”