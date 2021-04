Plastisch chirurg gaat viraal op TikTok: “Deze sterren hebben iets aan hun uiterlijk veranderd”

Celebrities Halle Berry woedend op dj na walgelijke opmerkin­gen: “Alle zwarte vrouwen zijn prachtig en zeer waardig”

29 maart Halle Berry (54) is in alle staten nadat bekend werd wat voor racistische uitspraken de ‘97 Rock’-dj Rob Lederman afgelopen week deed en waarvoor hij inmiddels ook ontslagen is. De radio deejay sprak zich uit over gekleurde vrouwen en liet onder meer weten ‘welke gelaatskleur voor hem nog acceptabel zou zijn om geïnteresseerd in te zijn’. Berry reageerde vervolgens via sociale media.