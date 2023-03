‘Pirates of the Caribbean’-producer Jerry Bruckheimer prijst Johnny Depp: “Ik zie hem graag terugkeren als Jack Sparrow”

Celebrities‘Pirates of the Caribbean’-producer Jerry Bruckheimer (79) heeft het in een interview nogmaals opgenomen voor Johnny Depp (59). De Hollywood-ster werd ontslagen uit de franchise rond Jack Sparrow, naar verluidt omwille van de rechtszaak rond huiselijk geweld die z'n ex Amber Heard (36) tegen hem aanspande. “Of hij terug kan keren in de filmreeks? Dat moet je aan Disney vragen”, aldus Bruckheimer.

“Johnny is zo goed in wat hij doet”, stak Bruckheimer de loftrompet in ‘Behind the Lens’, een online videoreeks van het Amerikaanse filmmagazine Deadline. Toen hij gevraagd werd naar de gevolgen van de veelbesproken rechtszaak tussen Depp en Amber Heard antwoordde hij: “Acteurs komen zo'n dingen te boven. En zeker Johnny, hij is een goed mens. Een man die om de wereld geeft. Je kan op hem vertrouwen. Hij is simpelweg geweldig. Johnny is een vriend, een bijzonder getalenteerde artiest. Iedereen maakt dingen mee in z'n leven die hij zo snel mogelijk wil vergeten.”

Volgens de advocaten van Depp verloor hij z’n rol in de Disney-franchise ‘Pirates of the Caribbean’ omwille van de rechtszaak rond huiselijk geweld, die hij uiteindelijk grotendeels won, en eindigde in een minnelijke schikking. Bruckheimer zei eerder al in ‘The Hollywood Reporter’ dat hij Johnny maar al te graag z'n rol van kapitein Jack Sparrow zou zien hernemen. “Maar natuurlijk hangt dit vooral af van Disney. Dit moet je hen vragen. Ik heb geen idee wat hun antwoord zou zijn”, aldus de producer.

Depp kroop in 2017 voor een laatste keer in de huid van Jack Sparrow in ‘Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales’. Nadien besloten producers dat er een nieuwe wind nodig was in de franchise. Een releasedatum voor de zesde film, met kersverse personages, is er nog niet. De exit van Depp zou trouwens niet geheel te maken hebben met de juridische perikelen met z'n ex. Naar verluidt werd het steeds moeilijker om met de acteur samen te werken op de set, vergat hij regelmatig z'n tekst en verscheen hij soms dronken op de scène.

