Pink schrijft nummer over abortuswet: “Werd wakker. Werd boos. Schreef een nummer.”

Pink verraste op Instagram haar fans met een gloednieuw nummer. De zangeres gaf daarbij een eerste blik op de songtekst. “Ik denk dat het vandaag gaat regenen. As op de grond. Nam alle woede die we konden nemen. En daarna verbrandden we het”, schreef ze op een servet. Het bijschrift luidt: “Werd wakker. Werd boos. Schreef een nummer. Binnenkort beschikbaar.” Achteraan op het servet pende Pink “irrelevant”, een duidelijke middelvinger naar haters op sociale media. Ze gebruikte daarbij met opzet het woord “irrelevant”. Eerder deze week postte ze een video waarin ze zong: “Je kan me irrelevant en onbelangrijk noemen, je kan me klein maken.”

Sinds de zangeres haar woede uitte over de teruggeschroefde abortuswet in Amerika vielen sommigen haar hard aan. Pink was één van de vele celebrities die openlijk haar ongenoegen uitte over de ‘Roe versus Wade’-wet. Op Twitter stortte ze haar hart uit: “Laten we duidelijk zijn: als je gelooft dat de overheid thuishoort in de baarmoeder van een vrouw, in een homohuwelijk, of dat je denkt dat racisme oké is, luister dan in godsnaam nooit meer naar mijn muziek”, klonk het op Twitter. “Ik denk dat al onze zenuwen collectief zijn aangetast door vele jaren van racisme, vrouwenhaat, homofobie, een pandemie, massale schietpartijen, oorlogen en de totale waanzin, hypocrisie, onwetendheid van de GOP (Republikeinen red.), het is allemaal een beetje veel. Maar we blijven bij elkaar. Het goede zal het kwade overwinnen.”