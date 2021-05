Pink onthult het geheim achter haar 15-jarige huwelijk

Op de première van haar nieuwe documentaire ‘All I Know So Far’ vertelde Pink het geheim van haar huwelijk met Carey Hart. “Het antwoord voor ons is dat er geen stopknop is", zei ze. “Tot we er een vinden. Maar op dit moment is er geen." Zomaar de handdoek in de ring gooien, is dus geen optie. “We volgen ook huwelijkstherapie", voegde de zangeres eraan toe. “We leren om dezelfde taal te spreken, want dat doen we dus niet."