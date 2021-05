Pink herschreef testament na coronabesmetting: “Ik was er zo erg aan toe”

CelebritiesPink (41) en haar zoon Jameson (4) raakten in maart 2020 besmet met het coronavirus. In een interview met Heart Radio UK vertelt de zangeres dat ze er zo erg aan toe was dat ze dacht dat ze eraan zou sterven. Daarop besloot ze haar testament opnieuw te bekijken en te herschrijven.

Toen Pink en haar zoon Jameson aan het begin van de coronapandemie besmet raakten met het virus, vreesde de zangeres het ergste. “Ik was er zo erg aan toe, dat ik echt het gevoel had dat dit weleens mijn dood kon zijn. Het was een vreselijke tijd, omdat er als ouder direct dingen door je hoofd spoken als ‘wat laat ik ze na, wat wil ik nog tegen ze zeggen?,” vertelde ze openhartig aan radiopresentator Mark Wright.

“Het ging echt, echt slecht. Dus ik herschreef mijn testament. Ik dacht dat het voorbij was voor ons. Ik belde mijn beste vriendin en zei: ‘Ik wil dat je Willow vertelt hoeveel ik van haar hou’”, voegde Pink er emotioneel aan toe. Haar man Carey Hart en hun dochter Willow werden gelukkig niet besmet. Naast het feit dat ze haar zaken op orde wil hebben voor het geval het ergste zou gebeuren, was de angst ook de inspiratiebron voor Pinks nieuwe nummer ‘All I Know So Far’, dat binnenkort gelanceerd wordt.

Pink zag uiteindelijk twee weken af van het coronavirus. Het was voor haar de aanleiding om 1 miljoen dollar (832.000 euro) te doneren aan hulpdiensten in haar geboorteland VS en haar fans op te roepen om “het virus serieus te nemen en thuis te blijven”.

