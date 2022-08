Pink Floyd-oprichter Roger Waters noemt president Joe Biden “crimineel” om oorlog in Oekraïne

Roger Waters is momenteel op tournee in Noord-Amerika met de show ‘This Is Not a Drill’. Daarin laat hij op een bepaald moment een slideshow zien van mensen die volgens hem “oorlogscriminelen” zijn. Onder meer huidig president Joe Biden komt daarin voor. In een gesprek met Michael Smerconisch van CNN legt de muzikant uit waarom. “Hij voedt het vuur in Oekraïne, om te beginnen”, zegt Waters daarop. “Dat is een grote misdaad. Waarom moedigen de Verenigde Staten Zelensky, de president van Oekraïne, niet aan om te onderhandelen waardoor deze afgrijselijke oorlog die het leven kost aan een massa Russen niet meer nodig is?” Daarop reageert Smerconisch dat hij de zaak omdraait, en nu de schuld legt bij het land dat binnengevallen werd. Maar daar is Waters het duidelijk niet mee eens. “Wanneer begint een oorlog? Wat je moet doen is naar de geschiedenis kijken, dan pas kan je zeggen: ‘Op die dag begon het.’ Je zou kunnen zeggen dat het begon in 2008. Deze oorlog draait rond actie en reactie op de NATO die tot aan de Russische grens kwam, wat ze beloofden niet te doen toen er onderhandeld werd met Gorbatsjov over de terugtrekking van de USSR in Oost-Europa.”