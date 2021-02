Pink brengt duet uit met dochter Willow: “Ik hoop dat dit een lach op jullie gezichten tovert”

CelebritiesNa het superschattige TikTok-filmpje dat viraal ging, brengt Pink (41) nu het nummer ‘Cover Me In Sunshine’ uit met haar dochter Willow (9). Die liet in het filmpje namelijk zien dat ze best een muzikaal talent is en dat bracht Pink duidelijk op ideeën.