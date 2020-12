Pink belandt in het ziekenhuis: “Ik wilde de kerstster zien”

“Alsof het overleven van covid-19 niet genoeg was in dit afgrijselijke jaar”, schreef Pink bij een foto van zichzelf in een ziekenhuisbed. En het is niet de eerste keer dit jaar dat ze in het ziekenhuis belandt. Zo vertelde de zangeres dat ze eerder al hechtingen moest laten verwijderen, na het iets te enthousiast drogen van een wijnglas, en daarna liep ze voor het eerst in haar leven een stafylokokkeninfectie op: een bacterie die voor infecties aan de huid, de longen, het hart, de gewrichten, het bot en het bloed zorgt.

En nu is er dus die gebroken enkel. Die liep Pink op toen ze de trappen afrende om de ‘kerstster’ te bekijken. Dat is een natuurfenomeen waarbij Jupiter en Saturnus zo dicht bij elkaar komen dat ze één grote planeet lijken. “Maar blijkt dat die ster pas op 21 december te zien is", zuchtte Pink. “2020 is echt ‘the gift that keeps on giving’. Later vanavond ga ik nog in een rauwe kip kruipen om te zien of ik ook geen salmonella kan krijgen. Vrolijke feesten iedereen. Wie wil een Negroni-cocktail?”