Pijnlijke timing: Amerikaanse magazines schrijven volop over levenslust van actrice Cicely Tyson (96), die intussen overleden is

Niemand die het had kunnen voorspellen: amper twee dagen na het publiceren van haar eerste boek ‘Just As I Am’ kwam actrice Cicely Tyson, bekend van films als ‘Fried Green Tomatoes’, ‘The Help’ en de televisiereeks ‘Roots’, te overlijden. Tyson werd 96 jaar oud en had een glansrijke carrière achter de rug. In de jaren 60 was ze de eerste Afro-Amerikaanse vrouw die een hoofdrol speelde in een televisieserie. Ze won tal van andere prijzen, waaronder verschillende Emmy Awards en werd onder meer genomineerd voor een Oscar.

Openhartig boek

De passages in het boek van Cicely maken het gebeuren des te gevoeliger. “Ik begin mijn identiteit nu pas volledig te begrijpen. Wees eerlijk tegen jezelf. Doe dat, en je zult er geen spijt van hebben”, zo schreef ze in haar boek. Ze voelde zich ook “gezegend” om haar leeftijd. “Ik neem het dag per dag en ben dankbaar voor elke dag die God me geeft”, schreef ze, eraan toevoegend dat ze niet bang is voor de dood. “Hoe kan ik bang zijn voor iets waar ik niets vanaf weet? Mensen zeggen dat het zus of zo is, maar ze weten het niet. Zij zijn er niet geweest en ik ben er niet geweest. En ik heb ook geen haast om te gaan!”