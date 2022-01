Pijnlijk afwezig op de Harry Potter-reünie, maar de kassa rinkelt wel: de op- en ondergang van J.K. Rowling

Wie verwacht had dat schrijfster J.K. Rowling zeker een uitnodiging zou krijgen (al dan niet per magische postuil) voor de Harry Potter-reünie op HBO Max, dacht verkeerd. Hoewel vele acteurs en actrices die te zien waren in de films zichzelf op de borst kloppen, is Rowling volgens de makers van de show blijkbaar de enige die geen schouderklopje verdient voor haar eigen succes. Hoewel er hier en daar wel verwezen wordt naar “die goede, oude Jo”, komt Rowling zelf enkel voor in korte clipjes die werden overgenomen uit een interview uit 2019. Met de productie van de reünie had ze niets te maken. Dat komt omdat de geestelijke moeder van Harry momenteel een zeer controversiële figuur is, waarvan zelfs Daniel Radcliffe - in de filmwereld bekend als Harry Potter himself - zich noodgedwongen distantieerde.