Piers Morgan spreekt voor het eerst sinds zijn vertrek bij ‘Good Morning Britain’: “Geen excuses, want ik geloof Meghan Markle nog altijd niet”

CelebritiesPiers Morgan (55) stapte op bij ‘Good Morning Britain’ nadat hij ruzie kreeg met zijn collega’s over enkele van zijn uitspraken. Hij liet namelijk merken dat hij Meghan Markle niet geloofde wanneer ze het had over racisme in de Britse pers én binnen de koninklijke familie. Er kwamen ontelbare klachten binnen van het kijkpubliek. “Als ik niet aan vrije meningsuiting mag doen”, hoeft het voor mij niet meer”, klonk het. Nu praat hij voor het eerst sinds zijn ontslagname.

“Ik ben om 4 uur ‘s ochtends opgestaan om naar het interview te kijken, dat pas was uitgezonden in de VS”, schrijft hij in een column voor de Britse krant de Daily Mail. “Daarna liep ik naar de kleedkamer van mijn collega Susanna Rei, en we zeiden in koor: ‘Mijn God!’ Harry en Meghan hadden zonet een atoombom laten vallen op het hart van het koningshuis. Haar uitspraken over racisme binnen het koningshuis en een weigering om Meghan in therapie te laten gaan voor haar zelfmoordgedachten, zijn zo licht ontvlambaar dat ze permanente schade zouden kunnen toebrengen bij de monarchie. Maar waren ze wel waar? Hoe langer het interview doorging, hoe minder ik geloofde.”

Leugens

“Dat Harry en Meghan getrouwd zijn in hun achtertuin, bijvoorbeeld. Echt? Dus het huwelijk dat we met miljoenen tegelijk hebben bekeken was oplichterij? En de hoogst aangestelde man van de Kerk, de bisschop van Canterbury, wist daarvan? Hij heeft een illegale ceremonie voltrokken bij hen thuis? Even onwaarschijnlijk is dat Meghan haar toekomstige echtgenoot Harry en zijn familie nooit heeft opgezocht op Google, en zich niet interesseerde in het koningshuis. Haar vriendinnen hebben vroeger nog verteld hoe gefascineerd ze was door de royals, zeker door Diana. Ze beweert ook dat haar paspoort werd afgenomen. Maar hoe heeft ze dan haar talrijke tripjes naar het buitenland gemaakt? Maar de ergste beschuldigingen gingen natuurlijk over de huidskleur van Archie, en dat hij daarom geen titel zou hebben gekregen. Dat is nonsens, want de achterkleinkinderen van de koningin krijgen automatisch géén titel. Dat is een oude regel die geldt ongeacht de huidskleur van de moeder van het kind. Deze claim, die de Amerikanen in rep en roer heeft gezet, was dus een leugen die bedoeld was om zo veel mogelijk schade toe te brengen bij het koningshuis.”

Verraad

“Hoewel ze de Queen blijkbaar wilden beschermen, is het Elizabeth die over zulke titels beslist. Als ze bij dit standpunt blijven, beschuldigen ze de koningin dus wel degelijk van racisme. Een schandelijk stukje verraad. Net als de beweringen over de Duchess of Cambridge, die Meghan aan het huilen zou hebben gebracht. Kate heeft trouwens nog nooit een slecht woord over Meghan gezegd in het openbaar. Dat Charles Harry buiten spel heeft gezet door zijn geld en security af te nemen, is ook uit context getrokken. Ze wilden zélf financieel onafhankelijk zijn, maar intussen gebruiken ze wel hebberig hun koninklijke titels om er munt uit te slaan.”

“Ik verwachtte zulke onoprechte, zelfzuchtige, sloophamer-praktijken van een Hollywoodactrice die de sociale ladder probeert te beklimmen, zoals mevrouw Markle. Maar dat prins Harry zijn eigen familie zo uit elkaar rukt, dat terwijl prins Philip in het ziekenhuis lag, is niet wat we van hem gewoon zijn. Hij kan hier toch niet achter staan?”

Razend

“Ik was furieus door wat ik had gezien”, legt Morgan uit. “Ik kookte over. Mijn collega Susanna waarschuwde me dat sommige mensen hen wél zouden geloven. En dat ze ofwel verontrust of ontroerd zouden zijn door de getuigenissen. Ze speelde daarbij het clipje nog eens af waarin Meghan zegt dat ze niet meer wilde leven. Maar ook daar zag ik dingen die niet kunnen kloppen. Het koningshuis weigerde haar de hulp die ze nodig had? En als ze het erg was, waarom bracht Harry haar dan niet gewoon naar de juiste instanties? Het is niet alsof ze waren opgesloten. Hij is betrokken bij de grootste goede doelen voor mentale gezondheid in het land, en hij sprak in het verleden al over het feit dat hij zélf discreet hulp had gekregen. Waarom ging dat dan niet voor Meghan? Onzin.”

“Susanna werd kwaad toen ik zei dat ik hen niet geloofde. Maar als je weet dat ze liegen over bepaalde dingen, hoe kan je de rest dan nog voor waarheid aannemen? Ik zal me niet uitspreken over Meghans gevoelens, alleen zij zelf weet of ze zelfmoordgedachten had, maar dat ze geen hulp kreeg, dat geloof ik niét.”

Geen racisme

“Ik was niet alleen, maar bepaalde gasten van onze show noemden mij daarom een racist, en ze gebruikten daarvoor mijn eigen huidskleur tegen mij: ‘Je gebruikt dit platform constant als een rijke, blanke man om onverdraagzame, racistische, seksistische en vrouwonvriendelijke standpunten over Meghan Markle te verkondigen’. Als ik daar dan op zei dat ik geen racist was, kreeg ik te horen: ‘Sorry Piers, maar jij mag niet beslissen wat wel of niet als racisme wordt gezien door zwarte mensen.’ Dus omdat ik blank ben mag ik niet twijfelen aan de woorden van Meghan, ook al is het van enkele uitspraken meteen duidelijk dat ze gebaseerd zijn op een leugen? Meghan heeft nooit slechtere pers gekregen dan andere koninklijke bruiden, en beweren dat haar krantenkoppen gebaseerd waren op racisme, is gevaarlijk.”

“Niet duurde niet lang voor #AbolishTheMonarchy (schaf de monarchie af) een trend was op Twitter. Ook ik was een trend, want ik was plots een racist. Ook al had ik niets gezegd over haar ras, behalve dan in het verleden: dat ik het fijn vond dat er eindelijk een zwarte vrouw in het koninklijke familie zat. Nee, de ‘waarheid’ van de gevorkte tong van Meghan Markle in vraag stellen is blijkbaar opeens een misdaad.”

Ontslag

Piers werd zo kwaad tijdens de uitzending van de show dat hij de set moest verlaten. “Achteraf gezien had ik dat beter niet gedaan, maar ik moest even afkoelen. Achteraf had ik een goed gesprek met onze gasten, en ik dacht dat het opgelost zou zijn. Maar nee. Blijkbaar moest ik publiekelijk mijn excuses aanbieden omdat ik Meghan niet geloof. Maar dat wilde ik niet, omdat ik achter mijn standpunten blijf staan. Al snel hoorde ik dat de netwerkbaas van ITV overwoog om me te ontslaan. In een vrije, democratische samenleving zou het mij toegestaan moeten zijn om iemand niet te geloven. Ik liet de eer dus aan mezelf. Ik vind het echter bizar en onrechtvaardig, wat er is gebeurd. Ik ben ook zeker dat ik niet alleen ben. De stille meerderheid is doodsbang van de politiek correcte ‘woke’-beweging die iedereen cancellen die niet met hen akkoord gaat.”

Zorgen over de toekomst maakt hij zich alvast niet. Verschillende Britse zenders liggen in een biedingsoorlog om hem aan te werven. “Er kwamen 57.000 klachten binnen over mijn gedrag. Maar er is een petitie met 300.000 handtekeningen om mij m’n job terug te geven. Zo zie je maar: het volk heeft gesproken!”

