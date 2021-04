Piers Morgan neemt geen blad voor de mond in explosief televisie-interview: “Prins Harry is een zeurende snotaap geworden”

Dat Meghan Markle en Piers Morgan het niet goed met elkaar kunnen vinden, wisten we al langer, maar na het Oprah-interview van Meghan werd het nog maar eens duidelijk dat Morgan geen goed woord te zeggen heeft over de vrouw van prins Harry. De voormalige ‘Good Morning Britain’-presentator stelde onder meer “misselijk te worden van het schandelijke interview” en trok diverse uitspraken van het paar in twijfel. Een dag na de uitzending stapte hij op, nadat hij live op tv de les gespeld werd door een collega. Tot op vandaag weigert hij bovendien om zich te excuseren voor zijn uitspraken. “Geen excuses, want ik geloof Meghan Markle nog altijd niet”, schreef hij eind maart nog in zijn column voor de Britse krant de Daily Mail.

De afgelopen weken heeft Morgan zijn column en zijn sociale media gebruikt als uitlaatklep, maar ondertussen heeft hij ook een eerste televisie-interview gegeven over het hele gebeuren. Samen met de Amerikaanse presentator Tucker Carlson had Morgan het vooral over het explosieve Oprah-interview van prins Harry en Meghan Markle. Voor het interview beloofde hij al om alles uit de doeken te doen en het lijkt erop dat hij zich aan zijn woord gehouden heeft. Zo noemde hij het interview van de hertog en hertogin van Sussex met Oprah Winfrey (67) hypocriet en zat het daarnaast ook bomvol leugens.

Onwaar of overdreven

Toen Meghan Markle bij Oprah op de sofa kroop, vertelde ze onder meer dat ze zich tijdens haar verblijf bij het Britse hof suïcidaal voelde en dat ze op geen enkele vorm van hulp kon rekenen. Dat de vrouw van prins Harry hier geen namen noemde, vond Piers Morgan niet kunnen. Volgens hem moet Meghan openbaar maken wie haar destijds vertelde dat ze geen hulp mocht zoeken voor haar mentale problemen. “Als het waar is, dan moet ze dat bewijzen door namen te noemen”, klonk het onder meer in het interview.

Volgens Piers Morgan heeft het koppel tijdens hun interview nog over een aantal zaken gelogen. De ex-presentator stelt dat maar liefst zeventien van hun beweringen overdreven zijn of niet kloppen. Hier gaat het onder meer over het feit dat Meghan en prins Harry beweerden dat ze enkele dagen voor hun trouwdag al in het geniep hun jawoord gegeven hadden. Ook dat hij achteraf beschuldigd werd van racisme pikt de man niet. Na zijn uitspraken over het Oprah-interview noemden verschillende mensen hem een racist omdat hij zich afvroeg waarom een lid van de koninklijke familie vragen zou stellen over de huidskleur van Archie, het zoontje van prins Harry en Meghan Markle. “Ik heb het recht om dergelijke uitspraken te doen. Als je iemand gaat beschuldigen van racisme, dan moet je de nodige feiten op tafel kunnen leggen”, aldus Morgan.

Geen enkel onderwerp uit de weg

Tijdens zijn televisie-interview was het dus voornamelijk Meghan die de volle lading kreeg, maar ook prins Harry moest eraan geloven. Morgan verklaarde op een gegeven moment dat hij respect had voor de periode die Harry in het leger doorgebracht heeft, maar dat hij amper kan geloven wat er nu van hem geworden is. “Wat is er met hem gebeurd? Hij lijkt wel een snotaap die alleen maar aan het zeuren is. Hij is midden 30 en zit te huilen omdat zijn vader hem niet langer financieel wil steunen.” Iets wat volgens Piers Morgan trouwens totaal niet klopt. Prins Charles zou Harry financieel zijn blijven steunen. Daarnaast heeft hij miljoenen geërfd van zijn overleden moeder prinses Diana.

Dat de ex-presentator geen enkel onderwerp uit de weg zou gaan, werd nog maar eens duidelijk toen hij over prinses Diana begon. Mocht ze nog in leven geweest zijn, dan zou ze volgens hem geschokt zijn door de vete tussen prins Harry en diens broer William. “Ik kende haar best goed en volgens mij zou ze de hele situatie afschuwelijk vinden.” Achteraf concludeerde Morgan dan ook dat hele interview met Oprah allesbehalve oprecht was. Volgens hem hebben ze gewoon 90 minuten lang liggen zeuren om dan vervolgens niet alleen de reputatie van de koninklijke familie, maar ook die van de Britse monarchie en de rest van het land te besmeuren. Hij is er dan ook zeker van dat hij degene is die op de steun van de voltallige Britse bevolking kan rekenen.

LEES OOK:

BEKIJK OOK: