Piers Morgan kreeg doodsbedreigingen na uitspraken over Meghan Markle

CelebritiesPiers Morgan (55) kreeg te maken met heel wat kritiek na zijn uitspraken over Meghan Markle (39). Even dreigde het ook uit de hand te lopen, want Morgan verklaart nu dat hij ondertussen een reeks doodsbedreigingen ontvangen heeft.

Volgens Morgan dreigde een van zijn haters om hem te vermoorden en dit voor de ogen van zijn drie zonen Albert (20), Stanley (23) en Spencer (27). Dat schrijft de voormalige televisiepresentator in The Mail on Sunday. “Mijn drie zonen zijn ondertussen ook het doelwit geworden. Ze hebben mij bovendien screenshots gestuurd van de bedreigingen die ze ontvangen hebben.” Zo had er een vrouw geschreven dat ze van plan was om mij te vermoorden voor hun ogen. “Als jullie vader sterft, zal de wereld feestvieren”, klonk het in de bedreiging.

Brug te ver

Zelf heeft Piers Morgan geen problemen met alle kritiek en haat die hij krijgt, maar dat zijn zonen nu dergelijke berichten ontvangen, gaat volgens hem te ver. Het is bovendien niet de eerste keer dat de zonen van Morgan slachtoffer geworden zijn van zijn uitspraken. Vorige maand werd niet alleen hij, maar ook zijn oudste zoon Spencer met de dood bedreigd. Piers Morgan schreef verder nog in zijn brief dat zijn zonen niet eens geïnteresseerd zijn in de hele heisa rond Meghan Markle en dat ze het niet per se eens zijn met zijn meningen over haar.

Ondanks het feit dat zijn zonen nu het slachtoffer geworden zijn, neemt Piers Morgan wel nog de tijd om Sharon Osbourne te verdedigen. “Wat mij en Sharon is overkomen gaat niet meer over Meghan. Dit gaat verder dan een hertogin met waanvoorstellingen”, klinkt het in zijn column voor The Mail on Sunday. Volgens Morgan zitten hij en Osbourne in hetzelfde schuitje. De vrouw Ozzy Osbourne wordt namelijk beschuldigd van racisme na een discussie met een van haar medepresentatoren. De beschuldigingen kwamen er nadat ze Piers Morgan had verdedigd na zijn uitspraken over Meghan Markle.

