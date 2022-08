Pierce Brosnan springt in de bres voor zijn vrouw na kwetsende commentaren over haar gewicht: “Ik hou van haar rondingen”

Celebrities Ex-Playmate Holly Madison over haar seksleven met Hugh Hefner: “Het was de hel, hij bewoog gewoon niet”

Voormalige Playmate Holly Madison (42) heeft zich opnieuw uitgesproken over haar “traumatische ervaringen” met Hugh Hefner. In de podcast ‘Girls Next Level’ geeft ze onder meer details over haar seksleven met de in 2017 overleden Playboy-baas. “’t Was alsof ik in bed lag met een boomstam.”

