Pierce Brosnan over nieuwe James Bond: “Wie het moet doen? Kan mij niet schelen”

Hoewel het Brosnan, die de rol van de geheim agent in vier films speelde, niets uitmaakt wie de toekomstige 007 gaat zijn heeft de 69-jarige acteur wel het beste met hem voor. “Wie het ook is, ik wens hem het beste.”

De Ier, die voor het laatst Bond speelde in ‘Die Another Day’ in 2002, onthulde in het gesprek verder dat hij geen groot fan was van ‘No Time To Die’. “Ik heb de laatste gezien, en ‘Skyfall’. ‘Skyfall’ vond ik geweldig. Maar met die laatste weet ik het niet echt.”