Photoshopblunder Naomi Campbell krijgt harde kritiek: “Dit is de slechts bewerkte foto ooit”

Goed nieuws voor de fans Adele (34) die haar shows in Las Vegas misten. De Britse zangeres verlengt naar verluidt haar concertreeks in The Colosseum in het Caesars Palace, die normaal gezien binnen twee weken tot z'n einde komt. Daarvoor zou ze één miljoen per avond krijgen, het dubbele van haar verdienste nu.