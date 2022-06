Pharrell Williams wordt niet happy van zijn hit ‘Happy’

Celebrities Johnny Depp gespot in pub in Newcastle net voor uitspraak jury in smaadzaak tegen ex-vrouw Amber Heard

Johnny Depp heeft woensdag grotendeels gelijk gekregen in het proces dat hij tegen Amber Heard aanspande. De acteur was wel zelf niet aanwezig in de rechtbank in Fairfax. Hij werd op de dag van het verdict gespot in een pub in het Britse Newcastle. Depp was er samen met enkele vrienden, waaronder rockgitarist Jeff Beck en de Britse artiest Sam Fender.

8:06